ГЕРБ и ИТН: Асен Василев обижда, заплашва, истерясва и изнудва

"Асен Василев обижда, заплашва, истерясва и изнудва! Ако някой краде от бюджета това е Асен Василев, който краде от спокойствието на българските граждани". Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева на брифинг в парламента. Докато БСП бе на консултации при президента ГЕРБ и ИТН дадоха брифинг, за да опровергаят "Промяната", която обяви, че утре прави нов протест, защото партиите в управлението искали да приемат не удължения, а редовния бюджет.

"Направихме своеобразен политически тест за това какво се случва в Народното събрание (НС). Макар с тъга, но от друга страна за радост, искахме да покажем какво е истинското лице на ПП-ДБ", поясни Сачева.

"Всъщност групите, които направиха съвместното управление, не бягаме от отговорност, а искаме да покажем едно лицемерие, което се представя като морален облик. Да обясним какво се случва!

Удължителният бюджет ще бъде приет – най-вероятно още днес.

Подкрепихме и предложението на БПС, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен приоритет.

Длъжни сме като отговорни народни представители да чуваме гласовете на всички - включително тези, които мълчат и тези, които не могат да дойдат да потанцуват или протестират.

Искахме да има деескалация и проява на отговорно политическо поведение. За съжаление не виждаме такова поведение от страна на ПП-ДБ и по-сепциално от страна на Асен Василев.

Той продължава да обижда, да заплашва, истерясва и изнудва.

Ако някой краде от бюджета това е Асен Василев, който краде от спокойствието на българските граждани и те ще се объркат още повече какво се случва с техните доходи", поясни Сачева.

Тошко Йорданов от "Има такъв народ" (ИТН) добави, че в зала ГЕРБ-СДС и ИТН ще подкрепят единствено удължителния бюджет.

"Сега ще видите още веднъж на кой не му пука за хората в страната - учителите, журналистите, лекарите, пенсионерите. Прекрасно е това, което се случи, ще можете да видите какви лицемери са.

Ще подкрепим само удължителния бюджет.

Ако сега се случи хаос, отговорността е на ПП-ДБ. Всеки, който след 1 януари се почувства ощетен, да задава въпросите на тези хора", заключи председателят на парламентарната група на ИТН.