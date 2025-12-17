Изненадващо управляващите вкараха Бюджет 2026 в парламента, ПП-ДБ обяви протест

Проектите за държавен бюджет за 2026 на кабинета "Желязков" и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изненадващо влязоха в програмата на Народното събрание за тази седмица. Депутатите трябваше да разгледат т.нар. удължителен бюджет, но вместо това председателят на парламента Рая Назарян (ГЕРБ) предложи в програмата да влязат редовните бюджети. Тя уточни, че решението е взето на председателски съвет тази сутрин.

Решението е било одобрено със 124 гласа от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", БСП, "Има такъв народ" и двама нечленуващи в парламентарни групи.

В незабавна реакция от "Продължаваме промяната - Демократична България" обявиха протест в 18 часа в четвъртък (18 декември) пред сградата на Народното събрание.

Асен Василев: Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет

"Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарват крадливия бюджет", заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Асен Василев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

„Призоваваме всички хора на протест в четвъртък от 18:00 ч., защото вкараха редовния бюджет в пленарна зала. Трябва да бъде блокирано това безобразие финално. Да не позволим да откраднат 20 млрд. дългове, заложени във втория вариант на план-сметката”, заяви в кулоарите на парламента Асен Василев.

На въпрос кой вариант на бюджет се предлага, Василев каза: "Всичките варианти са крадливи и нито един от тях не трябва да бъде приет".

“Уредникът на Музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме стария крадлив бюджет. Става дума за милиарди, които трябва да бъдат изхарчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купувани гласове. Затова призоваваме всички на протест утре от 18:00 часа на Ларгото в София, за да разберат отиващите си управляващи, че хората не са съгласни с кражбата на милиарди”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Законопроектът за Държавното обществено осигуряване (ДОО) беше одобрен на първо четене миналата седмица, преди кабинетът „Желязков“ да подаде оставка.

“Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. Нека всички излязат на протест в 18:00 часа утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 млрд. лева дългове, които са заложени в този бюджет”, подчерта лидерът на “Продължаваме Промяната” Асен Василев.

Представителите на опозицията бяха категорични, че коалицията ГЕРБ, ДПС - НН, БСП и ИТН остава в сила, след като не просто вкара стария бюджет в дневния ред, но и отхвърли преместването на Делян Пеевски от кабинет 222А.

“Очевидно тази коалиция продължава да работи и не само запазва Пеевски в кабинета му - тя запазва и крадливия бюджет, който искат да бъде приет за 2026-а година”, заключи Ивайло Мирчев.