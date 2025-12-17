Бой в парламента! Радостин Василев рита депутат
Бой в парламента. Такова нещо не се беше случвало в пленарната зала. Радостин Василев налетя на депутат от ДПС-Ново начало, започна да го рида и удря с юмруци. Председателят на НС Рая Назарян обяви почивка до 11 часа за успокояване на страстите.
Как точно започна скандалът не стана ясно, но камерите в пленарната зала показаха как лидерът на МЕЧ Радостин Василев замахва с юмрук срещу депутата от ДПС - Ново начало Гюнай Далооглу. Има и кадри, на които Василев дори рита.
Агресията на Василев избухна, докато на трибуната бе енергийният министър Жечо Станков, който трябваше да даде подробности за строителството на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй".
"Виждам, че вече се бият“, заяви министър Станков.
Камерите се обърнаха към местата, заети от народните представители на МЕЧ точно в момента, в който Василев рита Далоолу в корема. След това става и го удря в лицето с ръка, преди да бъдат разтървани от двама депутати.
