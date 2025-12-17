БСП при Радев: Иска приемане на преработения бюджет

Президентът Румен Радев посрещна БСП-Обединена левица за консултации с думите, че за тях ситуацията е много тежка, защото са в положение на „двойна оставка” - на правителството и на партийното ръководство на социалистите. Той обаче добави, че БСП като столетна партия ще успее да се справи и с това.

По основните теми на консултацията лидерът Атанас Зафиров заяви, че БСП дават положителна оценка за работата на министрите си и подчерта, че социалистите искат да градят, затова са влезли в управляващата коалиция. Той подчерта, че този кабинет не е създал нито един корупционен скандал.

Зафиров и Драгомир Стойнев подчертаха, че е изключително важно да бъде приет редовен бюджет, защото това касае милиони българи. По техни думи в преработения вариант на проектобюджета са предвидени всички социални мерки, за които БСП са настоявали.