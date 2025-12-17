  • Instagram
Насладете се празнично пътуване с коледните влакчета в сърцето на София

Насладете се празнично пътуване с коледните влакчета в сърцето на София
Празнично пътуване с коледните влакчета в сърцето на София.

Столична община

От 16 декември до 4 януари празнично украсените коледни влакчета ще ви поведат на уютна разходка из най-емблематичните места в центъра на града, съобщиха от Столична община.

Начална и крайна спирка е пл. „Александър Невски“, междинна спирка: НДК - ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“ на всеки 30 минути, от 10:00 до 20:00 часа.

Столична община

Билетът е 5 лв. - €2.56. Деца до 10 г. и хора в неравностойно положение - безплатно (с придружител). Всеки придружител заплаща стандартен билет.

Столична община

