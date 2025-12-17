Буруджиева: Изборите винаги променят нещо, очаквам от обществото още малко да се събуди

"40% е все още малко, мислех, че ще са повече. Очаквам от обществото още малко да се събуди, през 2020 г. 60% искаха изцяло ново управление. Изборите винаги променят нещо, "Възраждане" и ПП-ДБ си върнаха предишните силни позиции. Всички искаме да знаем политиците с кого ще правят правителство, но в нашата ситуация има 9 парламентарни партии, повечето от тях са коалиции с много повече субекти, което е голямо раздробяване. Преди да се състави парламент, не може да се каже кой с кого ще управлява, защото дори не се знае кой колко депутати ще има. Следващото управление също ще бъде коалиционно. Сглобява се все нещо, което изтрайва известно време и после се разпада, липсва дълготраен консенсус. Няма субект, който да олицетворява промяната за мнозинството от народа".



Това заяви пред Нова тв политологът Татяна Буруджиева.

На свой ред политологът Слави Василев смята, че все още няма категорични индикации, че президентът е готов да основе свой политически проект.

"Възможно е да мислим, че няма да се случи сега, може би затова са 40%, а когато такъв бъде обявен, ще нараснат на 60. Според мен Радев не е съобщил на никого своите намерения, но напълно осъзнава какви са очакванията в момента. За мен всеки един момент за създаването на президентска партия е добър отсега нататък, колкото повече чака, толкова повече ще намалеят очакванията за реална промяна. Иначе на изборите менюто ще бъде същото. Само един съвсем нов политически субект може да раздаде съвсем нови карти и да разбърка играта, така ГЕРБ и ДПС няма да имат ключовата дума и за мнозинство във ВСС. Пеевски и Борисов имат голяма симбиоза, докато не се яви Радев, ще останат на върха на държавата", заяви Василев.

От своя страна журналистът Силвия Великова посочи, че 20% от готовите да гласуват за нова партия очакват политически проект на президента, а другите - вероятно ново гражданско движение на протестиращите студенти.

"Властта на Пеевски в съдебната система остава без промяна. ВСС няма да се избира, Сарафов успя да си изиграе коза и да остане, Антон Славчев също остава начело на Антикорупционната комисия, заради условието за непрекъсваемост. Имахме правителство без ГЕРБ, което удържа само 6 месеца. 2021 г. ПП и ИТН бяха алтернатива, но въпреки това не успяха да се задържат на власт. Пеевски и Борисов използват едни и същи "плоски" изрази, които правят внушения", отбеляза Великова.