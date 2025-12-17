  • Instagram
Атанас Атанасов: Няма шанс в този парламент да се сглоби нещо ново

Атанас Атанасов: Няма шанс в този парламент да се сглоби нещо ново
Отиваме на избори. Няма шанс в този парламент да се сглоби нещо ново. Това заяви пред БТВ ген. Атанас Атанасов от ПГ на ПП-ДБ.

" Хората искат наистина да се свърши с това, което беше сега като модел на управление. Именно гражданите са тези, които трябва да принудят политиците да направят промяна", смята той.

Темата за узорпираната репресивна власт е много важна, каза ген. Атанасов.

И според него Слави Трифонов е "политически труп".

Атанасов заяви, ако не се проведат честни избори, отново ще се повтори същата ситуация като сегашната - ГЕРБ да управляват.

Той посочи, че има два сериозни проблема в България с буквата "К" - корупцията и Кремъл

Според него светлината на предстоящия вот е много важна. "Делян Пеевски вече е изтървал влака и това му го казаха хората на площада"

#Атанасов

