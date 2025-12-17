„Най-голямата армада досега“: Тръмп блокира износа на венецуелски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви рязка ескалация на натиска срещу Венецуела, като нареди това, което определи като „пълна и тотална блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, влизащи в страната или напускащи я. Решението беше оповестено в изявление, публикувано в платформата му Truth Social, и е насочено срещу основния икономически източник на Каракас, като представлява една от най-агресивните стъпки, предприемани от Вашингтон срещу правителството на президента Николас Мадуро.

Тръмп обвини венецуелските власти, че използват приходите от петрол за финансиране на трафик на наркотици, каналджийство, убийства и отвличания. Той заяви, че Венецуела е била обявена за „чуждестранна терористична организация“ и твърди, че мигранти и престъпници, които по негови думи са били изпратени в Съединените щати по време на предишната администрация, сега се връщат във Венецуела „с бързи темпове“. Според Тръмп блокадата ще остане в сила, докато това, което той нарича откраднати американски активи, включително петрол, земя и други ресурси, не бъдат върнати.

Американският президент също така заяви, че Венецуела в момента е обкръжена от най-голямата военноморска сила, събирана някога в Южна Америка, и предупреди, че военният натиск само ще се засилва. Обявлението последва поредица от заплахи за възможни сухопътни удари на венецуелска територия и дойде малко след като американски сили задържаха в Карибско море танкер с венецуелски суров петрол. Каракас определи това задържане като „международно пиратство“ и „явна кражба“.

Блокадата е част от по-широка кампания, включваща засилено американско военно присъствие в региона. През последните месеци американските сили са извършили повече от две дузини удари по плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан край Венецуела, при които са загинали десетки хора, според публично достъпни данни. Пентагонът отказа да коментира директно изявлението на Тръмп, като насочи въпросите към Белия дом.

Правителството на Венецуела отхвърли заповедта за блокада, определяйки я като ирационална и гротескна заплаха, целяща да открадне природните богатства на страната. Малко преди публикацията на Тръмп президентът Мадуро заяви, че Венецуела е издържала седмици на това, което той нарече „многопластова агресия“, варираща от психологически натиск до атаки срещу петролни доставки, и се закани страната да защити своя суверенитет. Властите в Каракас обвиниха Вашингтон, че се стреми да реколонизира Венецуела, за да получи контрол върху нейните петролни, газови и минни ресурси.

Реакциите в Съединените щати бяха смесени. Демократичният конгресмен Хоакин Кастро определи блокадата като акт на война, който не е одобрен от Конгреса и не се подкрепя от американската общественост. Междувременно участници на петролния пазар съобщиха за покачване на цените на фона на очаквания, че венецуелският износ може да спадне още, въпреки че остава неясно как точно ще бъде прилагана блокадата и дали тя ще се отнася само за санкционирани кораби.

Петролният сектор на Венецуела вече е силно отслабен от години санкции и недостиг на инвестиции. Държавната компания PDVSA на практика е изключена от световните петролни пазари и разчита основно на продажби с отстъпки, най-вече към Китай, често чрез непрозрачни транспортни схеми. Около 80 процента от венецуелския износ е насочен към Китай, докато по-малка част достига до Съединените щати чрез Chevron, единствената американска енергийна компания, която все още оперира в страната по силата на ограничено санкционно изключение.

Американските санкции срещу Венецуела датират от 2005 г., като бяха значително затегнати по време на първия мандат на Тръмп, когато на PDVSA беше забранено да изнася суров петрол за САЩ. По-късно администрацията на Байдън предостави на Chevron ограничен лиценз през 2022 г. с цел стабилизиране на глобалните цени на горивата. Тръмп отмени този лиценз по-рано тази година, а след това го възстанови при строги условия, които не позволяват приходите да облагодетелстват правителството на Мадуро.

Въпреки че разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, Венецуела произвежда далеч под потенциала си. Тръмп нееднократно е заявявал, че Съединените щати трябва да си възвърнат достъпа до венецуелските енергийни ресурси, ако Мадуро бъде отстранен от власт. Високопоставени представители на администрацията намекнаха, че настоящата кампания от военен и икономически натиск има за цел не само да ограничи наркотрафика, но и да принуди към политическа промяна в Каракас.

Макар Тръмп да настоява, че блокадата е насочена единствено срещу санкционирани танкери, остава неясно как на практика ще бъде приложена. Американският военноморски флот в момента разполага със значителни сили в региона, включително бойни кораби, авиация и морски патрулни способности, което дава на Вашингтон възможност да наблюдава и да пресича корабоплавателни маршрути, свързани с Венецуела.