  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +2 / +9
Варна: +3 / +11
Сандански: +5 / +9
Русе: +2 / +3
Добрич: +1 / +9
Видин: +3 / +3
Плевен: +0 / +2
Велико Търново: +0 / +1
Смолян: -3 / +0
Кюстендил: +2 / +5
Стара Загора: +1 / +3

Климатологът Симеон Матев: Първата половина на януари ще е със зимни условия

  • Сподели в:
  • Viber
Климатологът Симеон Матев: Първата половина на януари ще е със зимни условия
A A+ A++ A

Сняг за Коледа е малко вероятен, но януари ще започне със зимна обстановка. Това заяви в ефира на „Здравей, България” климатологът Симеон Матев.

„Превалявания ще започнат на 21-22 декември, но ще бъдат от дъжд. Снеговалежи може да има по високите части на планините. По-сериозно застудяване ни очаква между Коледа и Нова година”, обясни той.

По думите му и тази година е една от най-топлите в света, но няма да бъде по-гореща от последните две.

„През последните 15-20 години скоростта на затопляне е голяма. Намираме се в период, в който всяка следваща година все ще е по-топло от нормалното. Рано или късно обаче ще започне период на глобално застудяване”, поясни Матев.

И допълни, че напоследък май месец е по-студен от нормата заради аномалиите през зимата.

#слаб сняг

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите