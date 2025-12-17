Пеевски: Няма да позволим да се подмени историята, ДПС направи в сглобката много хубави неща!

Лидерът на ДПС- Ново Начало Делян Пеевски показа снимки и законопроекти на сглобката с Кирил Петков, която според ПП-ДБ не е съществуала. Той ги представи като "Музей на сглобката". "Ние не се отричаме от законопроектите и промените в Конституцията, а напротв - гордеем се с тях", отсече Пеевски пред журналисти.

Той попита ПП-ДБ дали се отричат и от това, че са защитавали заедно Украйна, че са преговаряли за конституционната реформа, както и че имат множество есемеси помежду си. "Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите и управлявахме заедно с тях - с ГЕРБ и с ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на г-н Борисов, а истината е,че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите как пускат клипове и как се отричат и казват, че сме най-лошите. Едно искам да кажа: Признавам, че и ние сме проявили агресия може би, но на базата на тяхната агресия - за което се извинявам на нашите избиратели, но те се държаха чудовищно с моите депутати. Това, което се случва, минава всякакви граници - да подменяме историята, че нямаме общо, че не сме управлявали заедно и то защо? Защото сега не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят, че тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС. Нека хората да избират който решат, нека решаваме всичко на политически терен, а не с шамари и юмуци. Призовавам този тон да приключи. Ние няма да бъдем с този тон. Има много теми, които са важни за България, като цените и надценките, като еврозоната и предстоящите избори и те трябва да бъдат решени", заяви Пеевски.

Той покани журналистите да разгледат навсякъде, защото е омерзен от това, което се е пуснало за мистичния кабитет на Делян Пеевски.