Консултациите при президента продължават с БСП и ИТН

Президентът Румен Радев продължава поредицата от политичеси консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание днес. Държавният глава ще проведе срещи с представителите на "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН) на "Дондуков" 2, съобщиха от прессекретариата на президентството.

Първи при президента ще влязат представителите на лявото обединение. Срещата с "БСП – Обединена левица" е насрочена за 10:00 часа. Веднага след тях, в 11:30 часа, държавният глава ще разговаря с ръководството на парламентарната група на "Има такъв народ".

Ход на процедурата

Разговорите са част от конституционната процедура за връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Поредицата от срещи започна в понеделник, 15 декември, когато Румен Радев разговаря с първите две политически сили – ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). Вчера държавният глава обсъди ситуацията и с представителите на "Възраждане" и "ДПС – Ново начало".

Политическа криза

До новата въртележка с мандатите се стигна, след като премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка. Ден по-късно Народното събрание прие единодушно решението на министър-председателя. Политическият трус бе провокиран от масови протести в София и големите градове на страната, които настояваха за промяна в управлението.

Според Конституцията, след приключване на кръга от консултации с всички парламентарни групи, президентът трябва да връчи първия проучвателен мандат на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група.

#Румен Радев

