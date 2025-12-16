Боряна Димитрова: Не е ясно как би се формирала една по-устойчива коалиция след нови избори

След оставка на редовно правителство не може да няма нова политическа ситуация. Първо имаме оставка, второ имаме огромни протести, които ни казват, че днес ситуацията е такава, но ние не знаем тази социална енергия в следващите месеци накъде ще се насочи. Това заяви социологът Боряна Димитрова в предаването "Още от деня" по БНТ.



В момента сме като във вихър. Виждаме в БСП, че те усещат вътрешно партийния трус. Това е един натиск отвътре. БСП започна да търпи щети още преди оставката на правителството. Въпросът е с какви политики ще участва в следващите избори, обясни тя.



Няма значими размествания, но има малки движения, които могат да доведат до сериозно пренареждане на електоралната картина. Наблюдава се известен спад в ГЕРБ, не драматичен – в рамките на 4%, но това не са малко загубени гласове. Лек ръст нагоре при ПП-ДБ, което сближава позициите между двете формации. Това може да доведе до по-сериозна конфронтация в едни предстоящи предсрочни избори. Най-сериозни щети търпят по-малките партии - партньори в управлението - БСП, ИТН, каза социологът.



По думите на Димитрова, поглеждайки в годините назад, обикновено основният коалиционен партньор успява да събере и да сплоти редиците, щетите винаги са били за по-малките.



Новото е, че има заявен интерес за гласуване от младите хора. При по-високото участие в изборите намалява относителната тежест на част от партиите, спада и процентът за партиите с най-ниски изборни резултати, посочи тя.



Има малки електорални размествания ,не драматични и произвеждане на ситуация, в която нито една политическа сила няма да може самостоятелно да формира управление, а политическите сили, с които може да се сформира коалиция, демонстрират крайни форми на нетърпимост. Към момента не се вижда как някоя политическа сила би могла да получи мнозинство за самостоятелно управление, не виждаме и как би се формирала една по-устойчива коалиция, изтъкна Димитрова.



Към момента няма обществен консенсус каква да е посоката на бъдещата коалиция около която да се сформира едно устойчиво управление. Това е много тревожно. Оттук -накъде и тази криза в обществото и партиите да покажат кой е този политически проект, около който да се търси консенсус, това е, което трябва и политическите сили са на ход, поясни Боряна Димитрова.