Гал Сасон с прогнозата си за 2026 г. и за всяка зодия

Астрологът Гал Сасон: Не правете избори преди 26 април. Веднъж на хиляди години се случва Сатурн – лошият герой в зодиака, да е върху Нептун – това означава ново начало, призив за действие. Това обясни за предстоящата 2026 година астрологът Гал Сасон пред Би Ти Ви.

Обясни, че това означава нов световен ред. Конкретно за България по думите му означава пускане – да се отърваваш от неща, които вече не са ти нужни.

Но първата една трета на годината ще е по-трудна, каза известният астролог. Добрата новина за България била, че е телец, а Уран е планетата на непредсказуемостта. Когато Уран е в телец, е много трудно с правителствата, защото има постоянни флуктуации.

Сасон е категоричен, че до април за страната ще е по-труден период и посъветва изборите да не са преди 26 април.

Броени дни остават до края на 2025 година. Какво се крие за ъгъла в предстоящите 365 дни? Ще бъдат ли успешни, или ще ни предложат много трудности? Човекът, който винаги успява да обясни какво вещае подредбата на звездите – Гал Сасон, разказ той.

"Догодина има нещо много рядко – имаме Сатурн, това е лошият герой в зодиака, върху Нептун, върху първи градус на Овен, което винаги означава ново начало. Това се случва веднъж на хиляди години и влияе на всеки знак", каза той.

И направи паралел с познати филми – "Властелинът на пръстените" и сцената, в която Гандалф отива при хобита и го изпраща на мисия, или "Матрицата" – Морфей, който се обажда на Нео.

По думите му през следващата 2026 година "ние всички ще станем герои" и всеки знак ще усети промените в различни аспекти от живота си.

Овен

"Понеже се случва в Овен, това всъщност ще е в целия му живот. Той трябва да стане и да се движи, това значи за всички нас, дори за България – нов световен ред".

Телец

"За Телците става въпрос за пускане, да се отърваваш от неща, които вече не са ти нужни. Много въображение, мистицизъм".

Близнаци

"За Близнаците става въпрос за общност, да строим мостове и връзка с иновациите, технологиите. Идният път, когато дойда, очаквам да има роботи или изкуствен интелект тук".

Рак

"За Рака става въпрос за кариерата – призив за действие да направят нещо ново в кариерата си".

Лъв

"За лъва е пътуване, образование, преподаване, учене".

Дева

"За Девата е сексуалността – девицата ще изгуби своята девственост. И също страст, интимност, справяне със смъртта и пускането".

Везни

"За везните – връзките, партньорствата. Някои от тях сключват брак, някои ще намерят партньор".

Скорпион

"За Скорпиона е здравето – работа, служене".

Стрелец

"За Стрелеца е любов, щастие, креативност, деца".

Козирог

"За Козирога е дом и семейство".

Водолей

"За Водолея – комуникация, писане, нови бизнеси".

Риби

"А за Рибите – пари, те също се нуждаят от нещо".