Любомир Кючуков: Членството на Украйна в НАТО вече не е на дневен ред

Членството на НАТО в Украйна вече не е дневен ред. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ дипломатът и бивш зам.-министър на външните работи Любомир Кючуков във връзка с преговорите за край на войната в Украйна.

Гаранциите, които се предлагат при преговорите по плана за мир в Украйна, са сходни на член 5 от договора за НАТО - нападение над Украйна ще означава нападение над всяка една страна, присъединила се към споразумението. Това са достатъчно силни гаранции, които се равняват на членство на Украйна в НАТО. Но Украйна, небидейки член на НАТО, намалява възможностите за разполагане на натовски войски в страната. Засега Русия мълчи по въпроса. Но досега в преговорите Москва е поставена в една доста благоприятна ситуация – тя е в ситуация да одобрява или отхвърля договаряните между Украйна, САЩ и Европа, заяви Кючуков.

Част от преговорите е и темата за многонационални сили, които да подпомогнат възстановяването на украинската армия и да гарантират сигурността на Украйна по въздух и море. Тук има няколко допълнителни думи, които повдигат въпроса за действието на тези сили на територията на Украйна. Това според мен ще е неприемливо за Русия - или ще има споразумение без многонационални сили на земя, или няма да има споразумение, посочи дипломатът.

Очевидно Украйна е в по-неблагопртиятната преговорна позиция – тя е поставена под натиск и на фронта от Русия, и по време на преговорите от САЩ, добави той.

В отговор на въпрос бившият зам.-външен министър уточни, че не очаква примирие до Коледа, а ако има такова, то ще бъде пауза, а не край на войната.

Любомир Кючуков прогнозира още, че все пак се приближаваме към край на войната в Украйна.

Преговорите са геополитически, между Русия и САЩ, и те са заинтересовани те да не се провалят, подчерта Кючуков.



