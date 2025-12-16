  • Instagram
Пиян поляк намушка наша проститутка в Германия
Мъртвопиян поляк се скара с българска проститутка и я намушка в апартамент на улица Фленсбургерщрасе в Рощок, Германия.

Около 18:15 ч. в понеделник вечерта спорът между 34-годишния мъж и 30-годишната жена ескалирал. Полякът ударил българката, след което извадил нож и порязал дълбоко ръката ѝ.

След нападението извършителят избягал от апартамента. Пострадалата жена се обадила на полицията и спешните служби.

Няколко полицейски коли пристигнали на мястото на инцидента, а 34-годишният мъж бил задържан наблизо малко по-късно. Тестът за алкохол в кръвта му показал ниво от 2,09 промила. Оръжието на престъплението е открито с металотърсач.

БГ проститутката е с тежки разкъсвания в болница. Според полицията 30-годишната жена е получила сериозни наранявания на ръката – очевидно, докато се е опитвала да отблъсне нападението, съобщава Телеграф.

Заподозреният нападател е разследван за утежнено нападение. Той трябва да се яви пред съдия в Окръжния съд на Рощок.


