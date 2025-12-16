Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Унгария обяви петгодишен договор за доставка на газ с американската компания "Шеврон" (Chevron), но ще продължи да разчита в голяма степен на Русия за енергия.

Централноевропейската страна с 9,5 милиона души население остава най-близкият партньор на Кремъл в Европейския съюз, въпреки руската инвазия в Украйна през 2022 г

Унгария се съпротивлява на призивите на ЕС и САЩ да намали енергийната си зависимост от Москва.

Миналия месец премиерът Виктор Орбан обеща да продължи да внася руски въглеводороди по време на среща с президента Владимир Путин, въпреки плана на ЕС да забрани всички вносове на руски газ до края на 2027 г.

Сделката между Chevron и унгарската държавна електроенергийна компания MVM предвижда годишна доставка на 400 милиона кубически метра втечнен природен газ в продължение на пет години, съобщи министърът на външните работи Петер Сийярто, цитиран от АФП.

Заедно с заместник-министъра на енергетиката на САЩ Джеймс Данли министърът приветства „златната ера“ на сътрудничеството между двете страни от НАТО, подкрепено от енергийно сътрудничество.

През последните месеци MVM подписа договори с британската Shell, френската Engie и азербайджанската SOCAR. Заедно със сделката с Chevron, те ще позволят на Унгария да внася 1,4 милиарда кубически метра газ годишно от източници, различни от Русия.

Но 15-годишният договор за доставки на Унгария с руската Gazprom позволява 4,5 милиарда кубически метра годишно до 2036 г. През последните години са сключени и допълнителни договори за доставки.

Сиярто заяви по-рано, че до края на ноември в Унгария са пристигнали 7 милиарда кубически метра руски газ. Миналата година Унгария е консумирала около 8,5 милиарда кубически метра.

