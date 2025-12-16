КС допусна три дела за закони, свързани с националната сигурност

Конституционният съд се произнесе с определения по допустимост по образуваните въз основа на искания на група народни представители от 51-вото Народно събрание конституционни дела №14/2025 г., №16/2025 г. и №17/2025 г., съобщава институцията на официалния си сайт.

В исканията се твърди противоконституционност на части от разпоредби от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, от Закона за специалните разузнавателни средства и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване“, последно изменени съответно със Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства и със Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, приети от 51-вото Народно събрание.

В изменените разпоредби се предвижда председателите на Държавна агенция "Национална сигурност“, на Държавна агенция "Технически операции“ и на Държавна агенция „Разузнаване“ да се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и се увеличава броят на заместник-председателите от двама на трима. Изменя се досегашният ред председателите на тези агенции да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

По конституционно дело №14/2025 г. се иска установяване на противоконституционност и на §2 от Заключителната разпоредба на Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“, с който се отменя чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Същото се иска и по конституционно дело №16/2025 г.

В искането по конституционно дело №17/2025 г. се твърди и противоконституционност на новата разпоредба на чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, с която се възлага правомощие на Министерския съвет да прави предложение до Народното събрание за избиране и освобождаване на председателите съответно на Държавна агенция "Национална сигурност“ и на Държавна агенция "Разузнаване“.

По конституционно дело №14/2025 г. Съдът допусна за разглеждане по същество всички искания на вносителя.