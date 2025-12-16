Любомир Канов от КОД: Не би било зле Борисов и Пеевски да напуснат лидерските постове

Прозорецът, който е леко открехнат политически за Румен Радев, скоро ще бъде затворен.

Това каза пред БНР психиатърът и писател д-р Любомир Канов, заместник-председател на партия КОД.

Ако сега президентът не напусне поста си и не създаде партиен проект, "бъдещето му ще бъде доста бледо и безинтересно", смята той.

"Бих си въобразил някаква супер драматична изява на Радев преди или на самата Нова година - с някакво тържествено заявление, че ще спасява нацията, за да надуе платната на собствения си политически проект. Улицата се вълнува и бушува, хората недоволстват, а той се явява на бял кон".

Според психиатъра Бойко Борисов и Росен Желязков са били облекчени да направят хода с подаването на оставка, "ако се съди по лицеизраза на Желязков и жестикулацията на Борисов".

"Дали тази оставка не предварваше хода с излизането на Радев на политическия терен?".

По думите му протестиращите са се заявили срещу корупцията и срещу завладяната държава, която се управлява от "хора, които поддържат и управляват корупцията, че те са в контрол на съдебната система, която сама по себе си не работи":

"Младите хора въстанаха мирно в името на справедливостта, която е потъпкана в България. Не долових за кого викат, но общото беше, че са против безобразието в управлението на страната от години. Настояват за правораздаване и съдебна система".

Протестите бяха в полза на проевропейско развитие на България, което беше затлачено досега, каза още той.

"Не било зле двамата лидери, срещу които бяха протестите (Борисов и Пеевски), да напуснат върховите постове, които заемат, и партиите, които са завладени от тях, да могат да преговарят с другите партии, които са с излъчени лидери, които са много по-близо до нормалното и западното европейско политическо лидерство, което изисква морални качества, изисква подготовка, изисква култура".

Канов посочи, че не трябва да има притеснения относно бюджета, защото годината ще започне с удължаване на стария:

"България ще влезе в еврозоната без нито една от отчаяните надежди на хората, които са против еврото, да се сбъдне".