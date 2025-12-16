Стана ясно защо европрокуратурата е поискала имунитета на Илхан Кючюк

Европейската прокуратура потвърди пред NOVA, че е поискала снемане на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк. Уточнява се, че целта е да се разследват твърдения за потенциална измама, несвързана с обществени поръчки, както и за неправомерно присвояване на средства на ЕС и корупция. От Европейската прокуратура казват, че за Кючюк важи презумпцията за невиновност.



От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води разследването – дали Европрокуратурата в София, или в Брюксел.

Вчера председателят на ЕП Роберта Мецола съобщи, че имунитетът на Илхан Кючюк е поискан. Според непотвърдена информация разследването е тръгнало след сигнал срещу него за неправомерно разходване на евросредства.



