Декларация от Хелзинки: Защитата на източния фланг на ЕС е "незабавен" приоритет

Декларация от Хелзинки: Защитата на източния фланг на ЕС е "незабавен" приоритет

ЕПА/БГНЕС
Защитата на източния фланг на Европа е "незабавен" приоритет за Европейския съюз пред лицето на заплахата от Русия, заявиха осем евролидери на среща в Хелзинки днес, предаде АФП.

"Ситуацията изисква незабавна приоритизация на източния фланг на ЕС посредством координиран и многостранен оперативен подход", се казва в заключителна декларация от срещата (в която участва и българският премиер Росен Желязков – б.р.).

"Русия остава заплаха днес, утре и в обозримо бъдеще за цяла Европа", заяви домакинът – финландският премиер Петери Орпо пред репортери на пресконференция.

В рамките на днешния форум лидерите на Финландия, България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва обсъждат сигурността по източния фланг на ЕС, както и необходимостта от координирани действия за укрепването на неговата отбранителна готовност и дългосрочна устойчивост в контекста на сътрудничеството ЕС – НАТО, съобщи по-рано пресслужбата на МС.

