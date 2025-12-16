ИБ на БСП подава оставка, председателят Атанас Зафиров - не
Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, като единствено председателят Атанас Зафиров остава на поста си.
Това става ясно от съобщение от пресцентъра на партията, разпространено в медиите.
"Изпълнителното бюро на БСП насрочи заседание на НС на 10 януари и подаде оставка", съобщават от партията.
Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, допълват от формацията.
Излъчена е и група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов и Манол Генов.
На провелото се днес заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП са взети следните решения:
- Насрочва заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).
- Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.
Изпълнително бюро на НС на БСП
1. Атанас Зафиров - председател;
2. Иван Tаков - зам.-председател по публични политики;
3. Калоян Паргов - зам.-председател по идейно и програмно развитие;
4. Иван Пешев - зам.-председател по партийна дейност;
5. Драгомир Стойнев - зам.-председател по парламентарна и законодателна дейност;
6. Иван Иванов - зам.-председател по регионална политика;
7. Деян Дечев - организационен секретар поорганизационна дейност и избори;
8. Атанас Атанасов - организационен секретар по организационна дейност и избори;
9. Цветелина Пенкова - организационен секретар по международна дейност;
10. Филип Попов - организационен секретар по обща координация и контрол по изпълнения на решенията;
11. Кирил Добрев;
12. Манол Генов;
13. Владимир Москов;
14. Борислав Гуцанов;
15. Кристиан Вигенин;
16. Жельо Бойчев;
17. Иван Ибришимов;
18. Йордан Младенов;
19. Трифон Панчев;
20. Калин Калапанков;
21. Стефан Бурджев;
22. Габриел Вълков;
23. Дора Янкова;
24. Динко Желев;
25. Николай Тишев
Вчера от БСП - Кюстендил настояха за оставката на ръководството на партията и провеждане на конгрес, на който да бъде избрано ново ръководство.
Общинският съвет на БСП е определил участието на партията в управлението на страната като груба политическа грешка, което според членовете му ще доведе до негативни последствия върху бъдещето на партията и членската маса. Според местната партийна организация връзката между низовите структури и централно ръководство е сведена до катастрофално ниво.
