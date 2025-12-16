Танкерът „Кайрос“ е задържан като опасен за корабоплаването

Танкерът "Кайрос" от днес официално е задържан със заповед на директора на "Морска администрация"- Бургас капитан Живко Петров. Плавателният съд от снощи е закотвен в началото на бургаския залив на защитено от вълните място. Той е далеч от брега и не се вижда.

Сложната операция, с която танкерът "Кайрос" бе изтеглен от Ахтопол до бургаския залив капитан Живко Петров определи като успешна. Какво следва според морското право:

Забранено му е да отплава, това е юридическа процедура, тъй като е негоден да плава самостоятелно и би представлявал опасност за корабоплаването. След това предстоят, от една страна, остойностяване на тези операции, които извършихме и предявяването им пред представителя на корабособственика за тяхното възстановяване на държавата. От друга страна очакваме предложенията на самия корабособственик да дойде да си прибере собствеността.

Капитан Петров не се ангажира със срок, в който това може да се случи, но уточни, че танкерът е закотвен стабилно и почти е изключено неблагоприятните метеорологични условия през идващите месеци да му повлияят.

1 200 000 лева с ДДС бяха отпуснати с решение на Министерския съвет за операцията. Очаква се реално разходената сума да бъде много по-малка. Останалите средства ще бъдат върнати в бюджета.