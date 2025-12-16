  • Instagram
Тамара Глоба посочи опасните дни до края на декември: Бъдете предпазливи!
Според астроложката Тамара Глоба, краят на годината ще донесе усещане за приключения в живота ни. Мнозина ще почувстват желание да зарежат всичко и да се впуснат в търсене на по-добър живот.

Това ще бъде и време, в което ще се появят измамници от всички нива: от обикновени хора, които искат да печелят за сметка на обикновените хора, до високопоставени служители с власт и възможности.

Хората от новото поколение и старата формация ще се сблъскат, нежелаейки да отстъпят място на иновациите и опитвайки се с всички сили да запазят това, което вече е остаряло, но което е опората на познатия им свят, възпрепятствайки прогреса и общото развитие на човечеството.

Последната десетдневка от месеца ще е особено значима. Бъдете готови за ескалация на конфликти и последствията им. Особено тревожни са датите 17, 20, 21, 25, 27 и 28 декември.

През тези дни бъдете изключително внимателни, когато планирате работа, пътувания и всякакви други ежедневни дейности. Важно е да държите ситуацията под контрол и да избягвате ненужни рискове.


