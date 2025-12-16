  • Instagram
Пламен Димитров: Вероятно увеличение на заплатите от 1 януари няма да има

Стопкадър/НОВА
"Удължителен бюджет означава замразяване на доходите едно към едно може би до средата на 2026 година, като отчитаме всички фактори на изборния процес и политическата ситуация, която най-вероятно трудно ще генерира правителство веднага, така че нов бюджет по-рано от юни, юли, аз лично не виждам, пък и много анализатори това казват, а това значи, че удължителният закон, който съгласно закона трябва да действа най-много три месеца - до края на март или когато е точно датата, има вероятност да се удължи още веднъж и най-вероятно ще се удължи до приемането на бюджет". Това заяви пред БНР Пламен Димитров, доктор по икономика и президент на КНСБ:

"Защо е лошо? Защото в момента ние не виждаме по никакъв начин той да дава възможности с изключение на минималната работна заплата, която чухме от финансовия министър в Бюджетна комисия и видяхме в проектозакона, че ще влезе в сила и за публичния сектор от 1 януари, но всички останали увеличения, които бяха заложени на 470 000 работещи в публичния сектор и тук не говорим за държавни служители изобщо, говоря за работещите в образованието, културата, социалните дейности, обществените медии, всъщност ще получат 0 лева увеличение и това беше причината да предизвикаме народните представители да дадат отговори на въпроса кой е готов да се подпише и да отговори позитивно на нашето писмо, което казва, че искаме бюджетната процедура да се продължи".

"От дебата, който предизвикахме, чухме, че се оформиха две странни мнозинства", добави още в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" президентът на КНСБ:

"Двете мнозинства са всъщност действащото мнозинство, което излъчи правителството и внесе бюджета, а другото мнозинство пак е с участието на ГЕРБ, на ПП-ДБ и МЕЧ, които гласуваха удължителния закон, тъй че в момента имаме гласувани два закона от Бюджетна комисия, а именно Законът за бюджета за 2026 година и Бюджетът на касата, които не вървят към пленарна зала, както и проектът на удължителния закон, който най-вероятно ще върви към пленарна зала, затова казвам, че е малко шизофренна ситуацията и не знам как ще се ориентираме, но ние виждаме към момента в тази ситуация, че вероятно увеличение в заплатите на хората няма да има от първи януари. За всички се отнася, без изключение".


