В Одрин се оплакват от фалшиви 50 лв., използвани от български туристи

В Одрин се оплакват от фалшиви 50 лв., използвани от български туристи
Търговци от централния булевард на турския град Одрин „Сарачлар“ се оплакват от зачестили случаи на използване на фалшиви банкноти от 50 лева от страна на български туристи, пише в. „Тюркийе“.

„Така или иначе преживяваме трудни дни. 50 лева са около 1250 турски лири. През целия ден не сме изкарали толкова пари", споделя собственик на магазин на булевард „Сарачлар“, отправяйки предупреждение към останалите търговци в града.


Зачестилите слухове за употреба на фалшиви банкноти от 50 лева по време на наплива на български туристи през уикендите са станали причина за безпокойство сред търговците в Одрин, отбелязва медията.
(БТА)

#Одрин

