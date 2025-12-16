Симеон Николов блести в Русия: Българският талант сред най-добрите на кръга

Българският волейболен национал Симеон Николов продължава да впечатлява на руската сцена! Младият разпределител на Локомотив Новосибирск бе отличен с място в идеалния отбор на 13-ия кръг от елитното първенство на Русия, след като изигра ключова роля за победата на своя тим над Енисей Красноярск с 3:1 гейма през изминалия уикенд.

Само на 19 години, Николов демонстрира завидна зрялост и хладнокръвие на игрището. Той завърши срещата с 8 точки, като реализира 2 аса и 3 блока, а ефективността му в атака достигна впечатляващите 50%. Със своята игра българинът не само помогна на Локомотив да се поздрави с успеха, но и заслужи признанието на специалистите и феновете.

В престижната селекция на кръга Николов си прави компания с изявени имена като посрещачите Сергей Савин и Осниел Мергарехо, диагонала Юри Романо, либерото Валентин Кротков, както и блокировачите Иван Яковлев и Александър Ткаченко. Всички те се отличиха с отлични изяви и допринесоха за зрелищните двубои в руската Суперлига.