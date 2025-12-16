  • Instagram
Фатален инцидент в Стара Загора: Работник загина при срутване на земна маса

Фатален инцидент в Стара Загора: Работник загина при срутване на земна маса
Работник загина след срутване на подпорна стена и земна маса по време на изкопни дейности в Стара Загора.

Инцидентът е станал на строителна площадка около 12:00 ч. днес.

По първоначални данни на обекта са се намирали няколко души, когато внезапно свличане на земна маса е затрупало един от работниците.

Колегите на пострадалия са реагирали мигновено и са успели да го извадят от пръстта. На място незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал мъжа в болнично заведение в критично състояние. Въпреки усилията на лекарите и проведените реанимационни дейности, малко по-късно мъжът е починал.

Компетентните органи са започнали разследване на мястото на инцидента. Служители на Инспекцията по труда и полицията изясняват причините, довели до фаталния край, както и дали са били спазени всички изискуеми норми за безопасност на труда при извършване на строително-монтажни работи

#Стара Загора

