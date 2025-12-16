Седем магистрати кандидатстват за европейски прокурор от България

Седем кандидати подадоха документи за участие в процедурата по избор на нов европейски прокурор от България. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.

Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември до 12 декември, като документите се подаваха в Министерство на правосъдието.



Двамата обсъдиха сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура

Процедурата по избор протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. На 18 декември ще се проведе заседанието на специалната комисия по подбора, назначена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, която ще се произнесе по допустимостта на кандидатите.

Допуснатите кандидати ще бъдат поканени на публично изслушване от седемчленна комисия, оглавена от заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров. На финала комисията предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред.

С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г. (29 юли 2026 г.).



Те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност (минимум 12 години стаж) и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела. Европейско изискване за допустимост е и кандидатите да могат да завършат 6-годишния мандат преди да са навършили 70 години, както и да владеят английски език – работния език на Европейската прокуратура (EPPO).

Всички съобщения във връзка с процедурата се обявяват на интернет-страниците на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет