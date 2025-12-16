Медитацията изчиства мозъка от отпадъци

Учени от Съединените щати са изследвали ефектите от медитацията върху мозъчната функция и са стигнали до заключението, че по време на медитация се инициира процес на изчистване на мозъка от клетъчни отпадъци, подобен на ефекта на съня.



Това откритие обяснява ползите за здравето от медитацията и предлага нелекарствена превантивна мярка за различни състояния, от когнитивни нарушения до проблеми с кръвообращението.

Експеримент на екип от университета Вандербилт показа, че медитацията може да служи като неинвазивен начин за стимулиране на циркулацията на течности и премахване на протеинови агрегати, които са токсични за невроните, подобно на процесите, които протичат по време на сън.

Тези открития се основават на подробно проучване на моделите на циркулация на цереброспиналната течност на участниците в експеримента по време на нормални дейности, както и по време на медитация.

По време на медитация потокът на цереброспиналната течност наподобява модели, които се наблюдават по време на дълбок сън.

В същото време, потокът на цереброспиналната течност и мозъчният кръвен поток се изместват в противоположни ритми. Това показва промени в мозъчната активност, необходими за засилване на процеса на прочистване.

Наблюдаваните промени не са просто следствие от по-бавно дишане: ефектът е обусловен от медитативното състояние. „Стареенето и мозъчните заболявания често нарушават потока на цереброспиналната течност. Нашите данни показват, че медитацията може да подпомогне дългосрочното здраве на мозъка, като подобри естествените процеси на отстраняване на отпадъци от нервната тъкан“, обясняват специалистите.