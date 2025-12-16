Бюджетната комисия в парламента прие удължителния закон

Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене т.нар. "удължителен закон" за държавния бюджет, който ще регулира финансовата рамка на държавата в началото на 2026 година. Решението беше взето с 13 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се", въпреки острите предупреждения на синдикатите за социално напрежение.

Приемането на този закон на практика означава, че планираните увеличения на доходите в публичния сектор няма да се случат автоматично от 1 януари, а ще се запазят нивата на разходите от предходната година.



Президентът на КНСБ Пламен Димитров реагира остро на решението, като предупреди за мащабни социални последици. Според него замразяването на бюджета ще засегне пряко стотици хиляди служители в ключови сектори.

"Половин милион са българските граждани, на които плаща правителството. Без държавните служители... Като ги сложим по две, това са техните семейства. Един милион души, които ще бъдат пряко засегнати от това действие, че ще има удължителният закон, а няма да има другия", заяви Пламен Димитров пред членовете на комисията.

Синдикалният лидер уточни, че става въпрос за учители, преподаватели във висши училища, млади лекари и служители в администрацията. Той предупреди депутатите, че социалният мир не може да бъде гарантиран през зимните месеци януари и февруари, когато сметките за битови нужди нараснат.

Политически сблъсък в комисията

Заседанието премина под знака на остри политически спорове между бившите партньори в управлението. Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев гласува против удължителния закон, аргументирайки се с дългосрочните рискове.



"Ние гласувахме против този бюджет. Той върви с фискално-структурен план, който е нотифициран в Брюксел, той предвижда увеличаване на данъчноосигурителната тежест през 2027-2028 г. Това е против политиките, които ние смятаме, че трябва да се следват", заяви Асен Василев.

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова контрира критиките, обвинявайки опонентите си в популизъм. "Не е хубаво да се заблуждават хората, изкарахте хората навън, казахте им, че се увеличават данъците, ето едно ваше предложение", отговори Петкова.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) призова за политически реализъм и търсене на консенсус, тъй като в парламента липсва ясно управляващо мнозинство. "Трябва да има единодушие, за да влязат тези закони в залата", подчерта Добрев.

Предстои законът да бъде разгледан и в пленарната зала, където се очакват окончателните дебати преди края на календарната година.