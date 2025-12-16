ChatGPT с „режим за възрастни“ през първата четвърт на 2026 г.

Популярният чатбот с изкуствен интелект ChatGPT ще пусне в действие своя нов „режим за възрастни“ през първото тримесечие на новата година.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман от известно време загатва за пускане на чатбота ChatGPT с опция за „съдържание за възрастни“.

Сега вече има и времеви хоризонт.

Очаква се т. нар. „режим за възрастни“ да дебютира в ChatGPT през първото тримесечие на 2026 г., обяви Фиджи Симо, изпълнителен директор на отдел „Приложения“ на OpenAI, пред репортери по време на брифинг относно GPT-5.2.

Симо добави, че компанията иска да се подобри в прогнозирането на възрастта, преди да въведе новата функция.

В момента OpenAI е в ранните етапи на тестване на своя модел за прогнозиране на възрастта, който е проектиран автоматично да определя кога да се прилагат определени предпазни мерки и ограничения за съдържание за потребители под 18 години.

Компанията вече тества модела в определени страни, за да оцени способността му да идентифицира тийнейджъри „и да не идентифицира погрешно възрастни“ – нещо, което OpenAI иска да направи правилно, преди да обяви функциите за възрастни.

Много потребители в социалните мрежи изразиха недоволство от развоя на събитията по най-различни причини. Някои възроптаха срещу това, че темата за сексуаността бива изкуствено ограничавана.

По-голямата част обаче са на мнение, че бизнесът с чатботовете е достигнал „плато“ в развитието си и сега разработчиците се надпреварват да измислят „неконвенционални“ начини да задържат аудиторията си.