Радев продължава консултациите в сряда с „БСП – Обединена левица“ и ИТН
Държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.
Днес президентът проведе консултации с представители на "Възраждане" и "ДПС-Ново начало".
