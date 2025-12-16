  • Instagram
Радев продължава консултациите в сряда с „БСП – Обединена левица" и ИТН

Радев продължава консултациите в сряда с „БСП – Обединена левица“ и ИТН
Държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Днес президентът проведе консултации с представители на "Възраждане" и "ДПС-Ново начало".

#Румен Радев

