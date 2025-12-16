Вече не можете да превеждате левове по Revolut? Ето какво трябва да направите

През ноември Revolut прекрати поддръжката на българския лев (BGN) в своята платформа в контекста на присъединяването на България към еврозоната. От компанията, която у нас има над 1,2 милиона клиенти на дребно, посочиха, че потребителите няма да понасят никакви допълнителни такси или разходи. Въпреки това сред тях възникнаха въпроси, ако имам сметка в левове, какво да ги правя.

Няма място за паника. Левовите сметки ще бъдат закрити и автоматично конвертирани в евро (EUR) на 17 декември 2025 г.

Тези промени важат както за частните, така и за бизнес клиенти. Всички регулярни такси – включително абонаментни такси и стандартни трансакционни такси – от 17 декември ще бъдат начислявани в евро, без допълнителни такси за превалутирането. А до тогава, макар а остават броени часове, може просто да си създадете сметка в евро и да прехвърлите левовата сума в нея. Това е всичко.

Какво се промени

Банкови преводи и BGN сметки

След 27 ноември 2025 г. не можете да изпращате банкови преводи в левове.

След 10 декември не можете и да получавате банкови преводи в BGN.

Всички BGN сметки и джобове ще бъдат закрити на 17 декември 2025 г. и остатъчните средства ще бъдат конвертирани в евро по фиксиран курс 1 EUR = 1.95583 BGN.

Картови плащания и тегления

Плащанията с физическа или дигитална Revolut карта в България все още работят в BGN до 31 декември 2025 г., но сумите автоматично се превалутират към евро при трансакцията, преди да бъдат уредени.

Тегленията от банкомат също се осъществяват чрез EUR баланс, като превалутирането се случва автоматично.

Практически стъпки за потребителите

1. Проверете наличието на EUR джоб

Отворете приложението Revolut и проверете дали имате активен „EUR Pocket“ (еврова сметка). Ако все още нямате такава, Revolut ще я създаде автоматично при миграцията на BGN сметките на 17 декември.

2. Използвайте картата за ежедневни разплащания

За покупки в магазини, онлайн или за тегления в брой продължете да използвате картата си. Транзакциите ще се обработват чрез вашия EUR баланс с автоматична конверсия от евро към лев при плащането.

3. Анулирайте или променете планирани преводи

Ако имате планирани периодични или бъдещи банкови преводи в BGN, отменете ги или ги пренасочете към EUR, защото след датите на прекратяване те ще бъдат автоматично анулирани.

4. Проверете таксите си в приложението

В секцията „Вашият план“ (Your Plan) в приложението проверете в каква валута и в какъв размер ще бъдат начислявани бъдещите такси след миграцията към EUR.

Какво остава непроменено

Вашият IBAN ще остане същият след прехода към евро.

Сметката ви в Revolut не се закрива, тя продължава да функционира, но вече само в EUR.

Посочените промени

От 27 ноември 2025 – край на изходящи банкови преводи в BGN;

От 10 декември 2025 – край на приемането на входящи преводи в BGN;

От 17 декември 2025 – затваряне на BGN сметки и конверсия в EUR;

И от 31 декември 2025 – картовите операции в BGN продължават до тази дата чрез конверсия от EUR

са част от подготовката на услугите на Revolut за присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 г., когато, както знаете, евро става официалната национална валута.

Ако имате конкретни въпроси за сметките си или за това дали някоя операция е засегната, най-бързият начин да получите информация е през приложението Revolut в секцията за помощ и настройки на платежни услуги.