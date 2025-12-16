  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +1 / +10
Варна: +4 / +8
Сандански: +4 / +10
Русе: +3 / +5
Добрич: +2 / +5
Видин: +2 / +6
Плевен: +1 / +4
Велико Търново: +1 / +4
Смолян: -4 / +5
Кюстендил: +0 / +7
Стара Загора: +1 / +6

По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност

  • Сподели в:
  • Viber
По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност
A A+ A++ A

В сутрешния блок на сръбската телевизия Blic TV гостува Душан Илич, "научен сътрудник“ във финансирания от сръбското правителство Институт за европейски изследвания, за да обясни причините за протестите и падането на българското правителство. Обясненията му обаче предизвикаха повече усмивки, отколкото разбиране.

Илич твърди, че бившият премиер Бойко Борисов е "шоп“ по националност, което според него означава, че всъщност е сърбин, който не може да признае произхода си. Той добавя, че протестите срещу правителството са насочени срещу "шо-парламент“ – шеговит термин, който Илич използва за българския парламент.

"Протестите в България са срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото те обслужват олигарси само от "шопския простор“, заявява "експертът“. Според него младите българи се отричат от своята национална идентичност, а в българското общество съществува "криптосръбство“, което се проявява именно в протестите.

Още по-интересен е моментът, в който и водещата Селена Моцевич, и гостът Илич признават, че не могат да разберат как е възможно в европейска страна президентът да е срещу правителството и да подкрепя демонстрантите.

Коментарите на сръбската телевизия ясно показват колко различно изглежда политическата ситуация в България от съседна Сърбия и как лесно се стига до преувеличени или странни интерпретации на събитията.

#Бойко Борисов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите