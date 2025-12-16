По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност

В сутрешния блок на сръбската телевизия Blic TV гостува Душан Илич, "научен сътрудник“ във финансирания от сръбското правителство Институт за европейски изследвания, за да обясни причините за протестите и падането на българското правителство. Обясненията му обаче предизвикаха повече усмивки, отколкото разбиране.

Илич твърди, че бившият премиер Бойко Борисов е "шоп“ по националност, което според него означава, че всъщност е сърбин, който не може да признае произхода си. Той добавя, че протестите срещу правителството са насочени срещу "шо-парламент“ – шеговит термин, който Илич използва за българския парламент.

"Протестите в България са срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото те обслужват олигарси само от "шопския простор“, заявява "експертът“. Според него младите българи се отричат от своята национална идентичност, а в българското общество съществува "криптосръбство“, което се проявява именно в протестите.

Още по-интересен е моментът, в който и водещата Селена Моцевич, и гостът Илич признават, че не могат да разберат как е възможно в европейска страна президентът да е срещу правителството и да подкрепя демонстрантите.

Коментарите на сръбската телевизия ясно показват колко различно изглежда политическата ситуация в България от съседна Сърбия и как лесно се стига до преувеличени или странни интерпретации на събитията.