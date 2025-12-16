САЩ ще ударят Русия при нова атака срещу Украйна

Полският премиер Доналд Туск потвърди, че в случай на нова руска атака срещу Украйна, Съединените щати ще реагират военно. Туск направи изявлението след срещата в Берлин за украинския мир, като подчерта, че за първи път американските преговарящи, включително Стив Уиткоф, ясно заявиха готовността на Вашингтон да предостави директна военна подкрепа, ако руските сили нарушат (потенциалното) примирие.

Премиерът отбеляза, че тази категорична ангажираност показва единен фронт между Съединените щати, европейските страни и Украйна. „Може би за първи път беше толкова ясно видимо, че американците, европейците и Украйна са на една страна,“ каза той. Туск добави, че Западът трябва да действа обединено, за да принуди Москва да влезе в сериозни преговори или да се съгласи на примирие, като предупреди, че разединените действия само ще позволят на Русия и президента Владимир Путин да използват различията между съюзниците.

Изявленията идват след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с европейските лидери в Берлин на 15 декември. По-рано същия ден украинските и американските делегации обсъждаха предложен мирен план. По време на тези разговори американските преговарящи, включително Уиткоф и Джаред Къшнър, са настоявали Киев да обмисли отстъпки по части от Донбас, които все още са под украински контрол. Зеленски обаче отново подчерта твърдата позиция на страната си, като заяви, че Украйна няма да признае Донбас за руска територия, нито де факто, нито де юре.

Туск подчерта, че действията в солидарност със Съединените щати и Украйна са единственият ефективен начин да се покаже на Русия, че опитите ѝ да раздели Запада ще се провалят. Полският премиер определи този подход като ключов за принуждаване на Москва към смислени преговори за прекратяване на войната или за постигане на стабилно примирие.

Обсъжданията в Берлин и последващите коментари подчертават засилените усилия на Запада за координиране на гаранции за сигурност за Украйна, като същевременно се запазва териториалната ѝ цялост. Тези развития също така показват нарастващата роля на САЩ в предоставянето на директни военни гаранции за възпиране на по-нататъшна руска агресия.