САЩ ескалират кампанията срещу картелите с удари по три лодки в Тихия океан

Американската армия извърши смъртоносни удари по три плавателни съда, оперирани от организации, определени като терористични, в международни води, при което бяха убити осем предполагаеми нарко-терористи, съобщи Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) във вторник.

Според публикация на SOUTHCOM, ударите са извършени в понеделник под ръководството на американския министър на войната Пийт Хегсет, като част от операция „Southern Spear“. Операцията е проведена от Съвместната оперативна група Southern Spear в Източния Тихи океан.

SOUTHCOM посочи, че разузнавателна информация е потвърдила, че трите съда са се движели по известни маршрути за трафик на наркотици и са били активно ангажирани с контрабанда на наркотици.

„Общо осем мъже – нарко-терористи, бяха убити по време на тези действия: трима на първия съд, двама на втория и трима на третия“, се казва в публикацията на SOUTHCOM в X.

Тези удари се добавят към нарастващия брой жертви в рамките на операция „Southern Spear“, кампания, стартирана от администрацията на Тръмп за борба с трафика на наркотици в региона. Според по-ранни изявления на американската армия, поне 95 души са загинали при удари по подозрителни нарко-съда от началото на операцията.

По-рано този месец, на 4 декември, американски сили удариха друг предполагаем нарко-съд в Източния Тихи океан, при което бяха убити четирима души на борда, съобщи CNN, цитирайки отделно изявление на SOUTHCOM.

Кампанията предизвика вниманието на законодатели и правни експерти. Администрацията на Тръмп информира Конгреса, че САЩ са във „военен конфликт“ с наркокартелите, започнал с първия удар на 2 септември. На същата дата американски сили извършиха втори удар срещу предполагаем нарко-съд в Карибско море, след като първият опит не успя да елиминира всички лица на борда.

Някои демократични законодатели и правни анализатори оспорват легалността на ударите, твърдейки, че последващите атаки могат да се считат за военни престъпления. Администрацията защити действията си, определяйки убитите като „незаконни бойци“ и цитирайки класифицирано решение на Министерството на правосъдието, което позволява смъртоносни удари без съдебен контрол.

Военната кампания е част от по-широкия натиск на САЩ върху Венецуела, включително разполагането на хиляди войници и ударна група от самолетоносачи в Карибско море, както и повтарящи се предупреждения към президента на Венецуела Николас Мадуро.

Миналата седмица САЩ обявиха нови санкции срещу корабни компании и съдове, обвинени в подпомагане на транспортирането на венецуелски петрол, след като бе конфискуван санкциониран танкер край венецуелското крайбрежие, съобщи CNN.