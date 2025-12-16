Украйна: Преговорите за мир напредват, Европа готова да изпрати войски

Европейските лидери изразиха готовност да ръководят „многонационална сила“ в Украйна като част от американски план за постигане на мирно споразумение с Русия. В съвместно изявление ръководителите на Великобритания, Франция, Германия и още осем европейски държави посочват, че войски от коалиция на заинтересовани страни, подкрепени от САЩ, могат да съдействат за възстановяване на въоръжените сили на Украйна, за сигурността на въздушното ѝ пространство и морските маршрути, включително операции на украинска територия.

Предложението е част от по-широк пакет за сигурност, предложен от Вашингтон, с цел да се подготви път за евентуално мирно споразумение между Москва и Киев. Въпреки това остават сериозни разногласия, особено по въпроса за статута на украинските територии, окупирани от Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп описа последните си разговори с украинския президент Володимир Зеленски, европейските лидери и представители на НАТО като „много дълги и много добри“, отбелязвайки продължаващи дискусии с руския президент Владимир Путин. Тръмп намекна, че като част от всякакви гаранции за сигурност Украйна може да се наложи да направи отстъпки по отношение на част от региона Донбас, въпреки че Зеленски последователно отхвърля всякакви териториални компромиси.

Зеленски заяви, че разговорите с американските пратеници са били трудни, но са довели до реален напредък, особено по въпроса за гаранциите за сигурност, като различията по отношение на бъдещето на окупираните територии остават. Според американското предложение Украйна би запазила постоянна армия от 800 000 войници, а САЩ биха предоставили механизъм за наблюдение и проверка на примирието, за да се засече всяка възобновена руска агресия. Европейските държави биха се ангажирали, според националните си процедури, да възстановят мир и сигурност при евентуална бъдеща въоръжена атака. Планът също така би подкрепил кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз и предоставяне на „гаранции по подобие на Член 5“ от НАТО, аналогични на защитата на страните членки.

САЩ представиха пакета в Берлин по време на разговори със Зеленски и европейските лидери. Според американски източници Киев и европейските държави са реагирали положително, оценявайки предложението като най-силния набор от протоколи за сигурност, предлаган някога. Подробности за начина на прилагане на гаранциите остават неизвестни, като Вашингтон уточни, че няма да бъдат разположени американски войски на територията на Украйна по този план.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че обсъжданията доближават двете страни до истински мирен процес повече от всякога след пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. Зеленски потвърди това, описвайки разговорите като продуктивни, а Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, отбеляза, че е постигнат реален напредък.

Разговорите също така засягат бъдещето на атомната електроцентрала в Запорожие, която в момента е под руски контрол, като американските преговарящи предложиха 50/50 разпределение на произведената електроенергия. Американските официални лица твърдят, че около 90% от споровете между Русия и Украйна са решени. Зеленски подчерта, че Русия продължава да използва нападенията като лост в преговорите, като критична инфраструктура, включително енергийни системи, училища и университети, е била многократно атакувана.

Тръмп настоява конфликтът да приключи до Коледа, докато Зеленски е готов да замрази фронтовите линии вместо да предаде целия Донбас, в замяна на юридически обвързващи гаранции за сигурност от страна на Запада. Путин вижда амбициите на Украйна за членство в НАТО като ключова заплаха за сигурността и критикува всякакви възприемани отстъпки, като Москва очаква доклад за разговорите в Берлин.

Европейските лидери подчертават дългосрочния ефект от тези преговори върху континенталната сигурност. Канцлерът Мерц предупреди, че Путин се стреми да преначертае границите на Европа и да възстанови територии от съветската епоха, като заяви, че неуспехът да се подкрепи Украйна може да окуражи допълнителна руска агресия. Междувременно ръководителят на британското MI6 Блейз Метрюели определи Русия като „агресивна, експанзионистична“ заплаха, твърдейки, че Москва умишлено удължава преговорите, като прехвърля тежестта на войната върху собственото си население.

Европейският съюз също работи за финализиране на план за финансиране на възстановяването на Украйна чрез замразените руски активи, въпреки че сделката все още не е сигурна. Лидерите, включително Зеленски, ще се срещнат в Хага за учредяване на Международна комисия за претенции, която да осигури компенсации за щетите, причинени от руските военни действия и предполагаеми военни престъпления.