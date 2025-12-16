  • Instagram
ЕЦБ спира да публикува референтния курс на лева
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще премахне българския лев от списъка си с референтни обменни курсове на еврото спрямо други валути. Промяната е свързана с предстоящото присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 година, когато левът ще престане да бъде официална валута на страната, съобщи БТА.

След въвеждането на единната европейска валута, левът вече няма да фигурира в ежедневния бюлетин на ЕЦБ за референтните курсове. Тази стъпка е част от стандартната процедура по интеграция на новите страни членки във валутния съюз.


Официалният курс за конвертиране на лева към еврото ще бъде обявен отделно. Експертите уточняват, че той ще бъде публикуван с висока прецизност – до пет знака след десетичната запетая. Това се различава от стандартната практика за референтните валутни курсове на ЕЦБ, които обикновено се публикуват с точност до четири знака.

Подробностите около процеса на присъединяване и фиксирането на курса са описани в официалното съобщение на финансовата институция от 8 юли 2025 година, озаглавено "България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г.".

#50 лева

