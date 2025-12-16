Д-р Елинор Брайънт: Солта в кафето крие скрити рискове за здравето

Нова вълна от видеа в социалните мрежи насърчава любителите на кафето да заменят захарта с щипка сол. Според популярното мнение, този трик не само премахва горчивината, но и прави напитката по-здравословна. Експерти обаче предупреждават, че тази практика може да има негативни последици, ако се превърне в ежедневен навик.

"Солта засилва вкусовете и смекчава възприятието на горчивите нотки в кофеина, което от своя страна понякога може да направи кафето по-сладко," обяснява д-р Елинор Брайънт, психолог от Университета в Брадфорд, цитирана от британското издание The Sun.

Въпреки че вкусът наистина може да се подобри, д-р Брайънт е категорична, че здравните ползи са мит.

Липса на научни доказателства

Според д-р Брайънт, идеята, че солта е по-добър вариант от подсладителите, е заблуждаваща.

"Въпреки че някои хора може да вярват, че добавянето на сол е полезно, защото заменя подсладителя и ограничава приема на захар, няма научни доказателства в подкрепа на ползите за здравето от добавянето на сол към кафето," уточнява тя.

Нещо повече, специалистът предупреждава за скритите рискове от повишения прием на натрий.

"Всъщност, редовното увеличаване на приема на сол може да бъде вредно, особено за хора, които пият по няколко чаши кафе на ден," допълва д-р Брайънт.

Психологът разкрива, че начинът, по който възприемаме вкуса на кафето, до голяма степен е кодиран в нашето ДНК.

"Вкусовите предпочитания може да бъдат повлияни от доминантни и рецесивни гени. Или се раждаш по-склонен да харесваш горчиви вкусове, или не," обяснява експертът.

Хората, които са по-чувствителни към горчивината (известни в науката като "supertasters"), често прибягват до добавки като захар, мляко или в случая – сол, за да направят напитката по-приятна за небцето си.

Турската традиция като тест за характер

Докато в социалните мрежи соленото кафе е мода, в Турция то е част от вековен ритуал. Традицията повелява, че когато кандидат-женихът отиде да поиска ръката на своята избраница, тя му поднася кафе със сол.

В миналото се е смятало, че ако момичето сложи твърде много сол, това е знак за отказ. В наши дни обаче обичаят се тълкува по-скоро като тест за характера на мъжа – ако той изпие соленото кафе без да прави гримаси, това показва, че е готов да понесе трудностите на семейния живот и че обича жената достатъчно, за да преглътне "горчилката" заради нея.