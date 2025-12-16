Тръмп обявява фентанила за оръжие за масово унищожение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в понеделник Изпълнителна заповед, с която официално обявява наркотика фентанил и основните му прекурсорни химикали за оръжия за масово унищожение (ОМУ), отбелязвайки значително засилване на усилията на федералното правителство за справяне с кризата с опиоидите и насочване към картелите и чуждестранните мрежи, отговорни за трафика на наркотика.

Според медиите, Изпълнителната заповед задължава Генералния прокурор на САЩ незабавно да предприеме наказателни действия, повишаване на присъдите и вариации при случаи на трафик на фентанил. Заповедта също така инструктира държавния секретар и министъра на финансите да предприемат мерки срещу активи и финансови институции, свързани с производството, разпространението и продажбата на незаконен фентанил.

Заповедта призовава още министъра на отбраната и Генералния прокурор да оценят дали засилени национални сигурностни ресурси трябва да бъдат предоставени на Министерството на правосъдието при извънредни ситуации, свързани с фентанил като ОМУ.

Министърът на отбраната, в консултация с министъра на вътрешната сигурност, е натоварен с актуализиране на директивите за реагиране при химически инциденти, за да се адресира заплахата от фентанил. Междувременно Министерството на вътрешната сигурност ще работи за идентифициране на мрежите за контрабанда на фентанил, използващи информация за ОМУ и недопускане на разпространение.

В съпътстващия фактически лист Тръмп описва незаконния фентанил като „по-близък до химическо оръжие, отколкото до наркотик“, подчертавайки, че само два милиграма – еквивалентът на 10–15 зрънца сол – могат да бъдат смъртоносни.

Той също така отбелязва, че печалбите от фентанил се използват от картелите и чуждестранни терористични организации за финансиране на убийства, тероризъм и бунтове, като предупреждава за потенциала за концентрирани и мащабни атаки срещу САЩ.

Чрез обявяването на фентанил за ОМУ, Тръмп заявява, че федералното правителство вече може да използва всички свои ресурси в координирани усилия за разпадане на картелите, премахване на наркотика от американските улици и защита на семействата.

Тази мярка следва редица по-широки действия на Тръмп за борба с наркотрафика, включително обявяването на национална извънредна ситуация на южната граница, обявяването на осем картела за чуждестранни терористични организации и глобално обозначени терористи, налагането на тарифи на страни, които не ограничават потока на наркотици, разрешаване на военни удари за нарушаване на наркоканалите и подписване на Закона HALT Fentanyl, който трайно класифицира веществата, свързани с фентанил, като вещества от Списък I.