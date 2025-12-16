  • Instagram
Забиха кирка в капака на товарен автомобил в квартал "Дружба"
Полицията в Русе разследва умишлено увреждане на товарен автомобил, извършено в квартал "Дружба". Сигналът за посегателството е постъпил в Първо Районно управление снощи, около 23:25 часа.

Според информацията от Областната дирекция на МВР – Русе, инцидентът е станал пред жилищен блок в квартала. При огледа на място е установено, че неизвестен извършител е забил кирка в предния капак на паркиран товарен автомобил "Ситроен".


По данни на разследващите, вандалският акт е извършен във времевия диапазон между 18:30 и 23:20 часа същата вечер. Дежурна оперативна група е извършила пълен оглед на местопроизшествието, като предметът на престъплението – кирката, е иззет като веществено доказателство.

Случаят се разследва в рамките на образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс за противозаконно повреждане на чуждо имущество. Служителите на реда са предприели всички необходими действия за изясняване на обстоятелствата и установяване на извършителя на деянието.

#Дружба

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
