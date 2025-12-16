Австралийският премиер: „Ислямска държава“ стои зад клането в Сидни

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че масовият разстрел на плажа Бонди в Сидни вероятно е бил мотивиран от „идеологията на Ислямска държава“. Атаката, насочена по време на еврейския празник Ханука, отне живота на 15 души и рани десетки други. Албанезе посочи, че въпреки липсата на доказателства, че бащата и синът, извършили нападението, са част от организирана клетка на ИДИЛ, действията им изглеждали мотивирани от радикален ислямски идеологически мотив.

Властите идентифицираха стрелците като Саджид Акрам, на 50 години, и сина му Навийд, на 24 години. В кола, регистрирана на Навийд близо до местопроизшествието, полицаите откриха самоделни взривни устройства и две саморъчно направени знамена на ИДИЛ. Албанезе отбеляза, че младият Акрам е бил под наблюдение от австралийската разузнавателна агенция ASIO през 2019 г. заради връзки с други лица, по-късно обвинени и осъдени, но по това време не е бил считан за лице от интерес.

Извършителите се придвижили до Филипините в началото на ноември и се върнали на 28 ноември. Остава неясно дали са контактували с екстремистки групи в чужбина. В деня на атаката Навийд казал на майка си, че отива на риболов, но властите смятат, че той и баща му подготвяли нападението от нает апартамент. Двамата открили огън на плажа и в близкия парк за около 10 минути, преди полицаите да убият бащата. Навийд остава в кома под полицейска охрана.

Инцидентът беше широко осъден като антисемитски терористичен акт. Общностите в Сидни скърбят за жертвите, като над 1000 души се събраха на плажа Бонди. Равин Йоси Шухат води церемония по палене на менората за втория ден на Ханука. Двадесет и пет души остават хоспитализирани в осем болници, включително три деца и двама полицаи; десет са в критично състояние.

Ахмед ал Ахмед, сирийско-австралийски гражданин, който обезвреди един от стрелците, е възхваляван като герой. Той е прострелян в ръцете и рамото и е претърпял операция, като се очакват още процедури. Ал Ахмед, който емигрирал в Австралия през 2006 г. от Идлиб, Сирия, получи международно признание за своята смелост. Кампания на GoFundMe в негова подкрепа е събрала близо 2 милиона австралийски долара (около 1 милион евро, 3,9 милиона лева). В социална медия той благодари на подкрепящите и изрази признателност за загрижеността им.

Трагедията предизвика нови въпроси за разузнавателните и правоприлагащите органи на Австралия, като се обсъжда дали властите биха могли да действат по-рано, за да предотвратят атаката. Албанезе подчерта по-широката заплаха от екстремистките идеологии, като отбеляза, че ИДИЛ и подобни групи продължават да вдъхновяват насилие по целия свят.