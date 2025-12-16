Скъпотия? Ето кой плаща най-здраво за ЧНГ

Празничният туризъм тази година бележи сериозен ръст, стимулиран от дългата поредица почивни дни. Въпреки по-скъпите цени, особено във високия клас хотели, българите масово са планирали пътуванията си месеци по-рано.

Според експерти допълнителните три почивни дни около Нова година са се оказали решаващ фактор за активизирането на туристите.

„От доста време насам не е имало толкова дълга поредица от почивни дни за празниците. Това даде бонус и определено Нова година ще бъде силен период за пътуване”, прогнозира Петър Стоянов - председател на Асоциацията на туристическите агенти и туроператорите.

Данните показват, че огромна част от туристите са направили своите резервации още през септември. Целта е била да се избегне рискът от липса на места и да се ползват по-изгодни оферти.

„Цените определено са високи. Има ръст, особено в 4 и 5-звездните хотели, които за Нова година се пълнят още от есента. Хотелиерите определят цените си динамично спрямо търсенето - когато то е голямо, цените се покачват”, обясни пред Нова тв Стоянов.



Той подчерта, че нискокатегорийните хотели изостават, докато тези, които успяват да се прекатегоризират към бутикови или луксозни обекти, печелят клиенти.

Според Петър Стоянов най-устойчивият профил на българския турист в момента са семействата на възраст между 35 и 55 години.

„Това е хубавата средна класа - хора, които са добре установени, с хубави професии и доходи, които могат да си позволят почивка в хубави хотели”, поясни той.

В същото време чуждестранните туристи у нас са предимно млади хора, често привлечени от нискобюджетните полети до страната ни.

Въпреки оплакванията от инфраструктурата, Стоянов смята, че нещата в българския туризъм се подобряват, макар и с по-бавни темпове от желаното.

„Вече имаме доста добри примери за малки, нишови и бутикови хотели, които се справят отлично. 2025 година може да се отчете генерално като добра за туризма, но в бранша има притеснения за предстоящата година заради икономическата стагнация и несигурността около нас”, обобщи експертът.