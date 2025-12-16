Никаква капитулация на Донбас: Зеленски отказва да отстъпи пред натиска на САЩ за бързо мирно споразумение

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че страната няма да приеме какъвто и да е сценарий, при който Донбас да бъде признат за руска територия, нито на законово, нито на практическо ниво. В изявление пред украински медии той посочи, че позицията на Москва остава непроменена и е насочена към установяване на контрол над региона, което Киев категорично отхвърля.

Според Зеленски, позицията на Украйна е „практична, реалистична и справедлива“. Той подчерта, че докато се обсъжда въпросът за териториите, Киев няма намерение да отстъпва Донбас. Зеленски уточни, че американските партньори проучват компромисни опции, включително идеята за свободна икономическа зона, но това не означава признание на руски суверенитет над територията.

Президентът подчерта, че Украйна никога няма да признае временно окупираните части на Донбас за руски. В същото време той посочи, че въпросът за територията остава един от най-чувствителните и нерешени проблеми в преговорите и засега няма пълен консенсус.

Коментарите му последваха съобщения, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са призовали украинските представители по време на разговорите в Берлин на 14 декември да обмислят отстъпки по Донбас. Украинските официални лица обаче изясниха, че всяко споразумение, което поставя региона под руски контрол, е неприемливо.

След двудневни разговори в Берлин между украинска делегация, водена от Зеленски, и американски представители, украинският ръководител по сигурността и преговарящ Рустем Умеров заяви, че е постигнат „реален напредък“ към мир, но призна, че окончателно споразумение по териториалните въпроси все още не е на масата.

Зеленски по-късно определи преговорите като трудни, но продуктивни, като отбеляза разлика в приоритетите между Киев и Вашингтон: САЩ се стремят към бърз край на войната, докато Украйна се фокусира върху съдържанието и трайността на всяко споразумение. Той добави, че бързината е желателна само ако не се прави за сметка на качеството и сигурността.

По време на среща с германския канцлер Фридрих Мерц на Германо-украинския икономически форум Зеленски отново потвърди, че всяка версия на Донбас под руски контрол е неприемлива. Американски официални лица съобщиха, че повечето въпроси са били решени, а президентът Доналд Тръмп бил доволен от напредъка в Берлин. В центъра на обсъжданията били гаранции за сигурност, подобни на член 5 от НАТО, докато въпросите за територията и суверенитета все още изискват работа.

Зеленски също така потвърди, че преговорите обхващат възстановяване след войната и използването на замразените руски активи като част от дългосрочната рамка за сигурност на Украйна. Той оцени тези активи между 150 и 200 милиарда долара и посочи, че те могат да осигурят на страната до 40–45 милиарда долара годишно, независимо дали войната приключи скоро или продължи.

Сред обсъжданите приоритети са възстановяването на критична инфраструктура, енергийни системи, училища и университети, както и подпомагането на милиони украинци, загубили домовете си. За първи път в преговорите бе разгледан въпросът за вътрешно разселените лица като централен елемент на плана за възстановяване.

Зеленски също обсъди компенсации за семействата на загиналите войници, наричайки всеки войник герой и признавайки тежкото финансово бреме за държавата. Той подчерта, че подкрепата на тези семейства е морален дълг, макар и изключително труден за бюджета.

Президентът категорично отхвърли американско предложение украинските войски да се изтеглят от потенциална демилитаризирана зона в части на Донбас, като посочи, че такива решения трябва да се вземат от украинския народ, евентуално чрез референдум.

По време на посещението си в Берлин Зеленски се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и председателя на Бундестага Юлия Кьокнер, за да ги информира за усилията на Украйна с помощта на САЩ за достоен мир, надеждни гаранции за сигурност и икономическо възстановяване. По-късно той и канцлерът Мерц обсъдиха мирните усилия с лидери от Франция, Великобритания, Италия и Полша, както и с високопоставени представители на ЕС и НАТО.

Възобновеният дипломатически натиск следва предишната подкрепа на Вашингтон за 28-точков мирен план, който Киев и европейските партньори критикуваха като твърде близък до изискванията на Москва. След консултации планът бе редуциран до 20 точки, като Русия вече сигнализира, че всякакви ревизии от страна на Украйна и Европа вероятно ще срещнат силна съпротива.

Зеленски също се срещна с финландския президент Александър Стуб, който неочаквано се присъедини към берлинските преговори и активно участва в усилията за мир, благодарение на близките си контакти с президента Тръмп.