Александър Колячев: КЗП следи цените на 5 млн. продукта ежедневно

Ежедневно следим цените на над 5 милиона продукта и ежедневно имаме данни как се движи цената. Следим ден по ден, магазин по магазин, верига по верига. Когато установим вдигане на цените, изпращаме писма на какво се дължи увеличението на цената. Ако няма икономическа обосновка пишем актове за нарушение, съобщи в интервю пред БНР Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността на председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Той коментира ефектът от платформата "Колко струва", в която всеки потребител може да намери подробна информация за цените на всеки хранителен продукт, магазин и град. И обясни, че специално сиренето – пакетирано, може да се намери информация цената, варира с разлика от 2 до 8 лв., и за разфасовката.

"За щастие, такива движение на цените нагоре са редки и твърдя, че големият бизнес с хранителни стоки е дисциплиниран, спазва правилата в Закона за еврото и ние сме спокойни", заяви Колячев и напомни, че правят проверки от 8 октомври.

И посочи, че зелето е чудесен традиционен продукт, който в момента е на добра цена.

Колячев коментира, че КЗП следи за правата на потребителите като цяло:

"Имаме все повече и повече сигнали и жалби, отговаряме на всеки и стоим активно от страната на потребителя. Грижим се за неговите права. Сега в момента са коледните намаления, следим и тези процеси - как се обозначават цените на стоките в евро и лева, дали намаленията са отразени правилно и за всяка една от кампаниите ние сме на място."

Той изрази мнение, че потребителите все повече познават закона, си знаят правата и "това го виждаме на терен, а и при жалбите. За онлайн продажби КЗП е обработила над 1000 сигнала.

"Все повече си търсят правата и успяват да ги защитят", констатира Колячев.

Той препоръча потребителите да ползват допълнително и мобилното приложение на КЗП, защото през него "лесно и само с няколко клика успявате да подадете сигнал, да следите движението в реално време и да получите резултатите от нашата проверка".

Според шефа на КЗП хората в големите градове и малки селища са добре информирани за влизането на еврото от 1 януари 2026 г. и отчете, че информационната кампания на КЗП, МФ и БНБ е успешна и си е свършила работата.

"В 2026 г. влизаме с оптимизъм, но нашата 2025 г. не е свършила и продължаваме с проверки, по-активно в услугите. Започваме покрай Коледа и Нова година проверки и на туристическите обекти, очаква ни динамична повече 2026, за която ние сме подготвени", каза Колячев.