Да не се пренебрегват профилактичните прегледи на очите при децата

Има профилактични прегледи на очите, които родителите не трябва да пренебрегват.

Това отбеляза пред БНР д-р Гергана Светославова, която е детски офталмолог.

"Първят е на една годинка".

Сред често срещаните проблеми е амблиопията, известна като "мързеливото око" - състояние, при което съществува нарушение на зрението, но без видими очни изменения. Този недостатък е обратим, ако се лекува правилно и своевременно.

"Сигналите, които може да забележим по отношение на мързеливното око или наличието на диоптер са честото търкане на очите, мигане, приближаване. Детето може да стои с наклонена глава, може да започне да присвива очите. Обикновено "мързеливото око" не е нещо, което то може да усети".

Д-р Гергана Светославова е автор на книгата "Моите вълшебни очи".

"Идеята е децата да научат в по-ранна възраст, че носенето на очила не е нещо страшно. То ни помага да направим пътя си по-интересен, по-забавен".

Четенето на книги обаче трябва да се извършва при определени условия, обясни тя.

"Първото е да не се завираме на по-малко от 25 сантиметра разстояние. Второто нещо, което трябва да спазваме, както и при дигиталните устройства, е да се прави с почивки".

Тя е родител на три деца и води битка със светещите екрани.

"Необходимо е да има баланс. Повтаряме си, че трябва да се става от стола, очите трябва да си почиват".