Да не се пренебрегват профилактичните прегледи на очите при децата
Има профилактични прегледи на очите, които родителите не трябва да пренебрегват.
Това отбеляза пред БНР д-р Гергана Светославова, която е детски офталмолог.
"Първят е на една годинка".
Сред често срещаните проблеми е амблиопията, известна като "мързеливото око" - състояние, при което съществува нарушение на зрението, но без видими очни изменения. Този недостатък е обратим, ако се лекува правилно и своевременно.
"Сигналите, които може да забележим по отношение на мързеливното око или наличието на диоптер са честото търкане на очите, мигане, приближаване. Детето може да стои с наклонена глава, може да започне да присвива очите. Обикновено "мързеливото око" не е нещо, което то може да усети".
Д-р Гергана Светославова е автор на книгата "Моите вълшебни очи".
"Идеята е децата да научат в по-ранна възраст, че носенето на очила не е нещо страшно. То ни помага да направим пътя си по-интересен, по-забавен".
Четенето на книги обаче трябва да се извършва при определени условия, обясни тя.
"Първото е да не се завираме на по-малко от 25 сантиметра разстояние. Второто нещо, което трябва да спазваме, както и при дигиталните устройства, е да се прави с почивки".
Тя е родител на три деца и води битка със светещите екрани.
"Необходимо е да има баланс. Повтаряме си, че трябва да се става от стола, очите трябва да си почиват".
Още по темата:
- » Национална кампания „Дай път на зрението“: Безплатни скрининги за шофьори в 23 града за по-голяма безопасност на пътя
- » Безплатни прегледи за сърдечно-съдови болести в София
- » На какви профилактични прегледи имаме право