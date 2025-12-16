  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +1 / +10
Варна: +4 / +8
Сандански: +4 / +10
Русе: +3 / +5
Добрич: +2 / +5
Видин: +2 / +6
Плевен: +1 / +4
Велико Търново: +1 / +4
Смолян: -4 / +5
Кюстендил: +0 / +7
Стара Загора: +1 / +6

Да не се пренебрегват профилактичните прегледи на очите при децата

  • Сподели в:
  • Viber
Да не се пренебрегват профилактичните прегледи на очите при децата
A A+ A++ A

Има профилактични прегледи на очите, които родителите не трябва да пренебрегват.

Това отбеляза пред БНР д-р Гергана Светославова, която е детски офталмолог.

"Първят е на една годинка".

Сред често срещаните проблеми е амблиопията, известна като "мързеливото око" - състояние, при което съществува нарушение на зрението, но без видими очни изменения. Този недостатък е обратим, ако се лекува правилно и своевременно.

"Сигналите, които може да забележим по отношение на мързеливното око или наличието на диоптер са честото търкане на очите, мигане, приближаване. Детето може да стои с наклонена глава, може да започне да присвива очите. Обикновено "мързеливото око" не е нещо, което то може да усети".

Д-р Гергана Светославова е автор на книгата "Моите вълшебни очи".

"Идеята е децата да научат в по-ранна възраст, че носенето на очила не е нещо страшно. То ни помага да направим пътя си по-интересен, по-забавен".

Четенето на книги обаче трябва да се извършва при определени условия, обясни тя.

"Първото е да не се завираме на по-малко от 25 сантиметра разстояние. Второто нещо, което трябва да спазваме, както и при дигиталните устройства, е да се прави с почивки".

Тя е родител на три деца и води битка със светещите екрани.

"Необходимо е да има баланс. Повтаряме си, че трябва да се става от стола, очите трябва да си почиват".

#безплатни прегледи

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите