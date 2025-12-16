Йордан Цонев: Този парламент е приключил своя политически живот

Лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски не се появи на консултациите при президента Румен Радев днес. Вместо него, на "Дондуков" 2 пристигнаха заместник-председателите на парламентарната група Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов, придружени от депутатите Джем Яменов и Айсел Мустафова. Основната тема на разговорите бе възможността за съставяне на правителство в рамките на настоящото Народно събрание, както и предстоящите промени в изборното законодателство.

По време на срещата Йордан Цонев направи категорична заявка относно бъдещето на настоящия парламент.



"Събитията, които се случиха, ясно ни показват, че този парламент е приключил своя реален политически живот. Не смятаме в този парламент да продължим нашата политика", заяви Цонев пред държавния глава.

Той подчерта, че формацията е подкрепяла досегашното управление в името на важни национални цели като влизането в еврозоната, но никога не е участвала с постове във властта. "Това беше наше решение, за да е ясно, че подкрепяме правителството по тези причини, а не по властови", допълни той.

Подкрепа за бюджета и нови изборни правила

Въпреки заявката за край на парламента, от "ДПС – Ново начало" потвърдиха, че ще проявят отговорност към държавните финанси. Цонев обяви, че формацията ще подкрепи удължителния бюджет, въпреки че според тях е трябвало да бъде приет редовен такъв.

Акцент в разговорите бе и темата за Изборния кодекс. От партията настояват за въвеждане на така наречените "сканиращи машини".

"Безспорно парламентът трябва да осигури промени в Изборния кодекс, за да може процесът да стане прозрачен и ефективен. Ще чуем всички предложения. ДПС от години настояваме за машинно гласуване. От първия ден настояваме машините да бъдат преброяващи, сканиращи, за да се избегне най-големият порок на хартиеното гласуване – секционните избирателни комисии и грешките, които стават там", обясни позицията на партията Йордан Цонев.

Според предложението на "ДПС – Ново начало", гласуването трябва да се извършва на хартия, но бюлетините да се броят автоматизирано от машини, за да се елиминира човешкият фактор при отчитането на резултатите.