  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +1 / +10
Варна: +4 / +8
Сандански: +4 / +10
Русе: +3 / +5
Добрич: +2 / +5
Видин: +2 / +6
Плевен: +1 / +4
Велико Търново: +1 / +4
Смолян: -4 / +5
Кюстендил: +0 / +7
Стара Загора: +1 / +6

Йордан Цонев: Този парламент е приключил своя политически живот

  • Сподели в:
  • Viber
Йордан Цонев: Този парламент е приключил своя политически живот
A A+ A++ A

Лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски не се появи на консултациите при президента Румен Радев днес. Вместо него, на "Дондуков" 2 пристигнаха заместник-председателите на парламентарната група Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов, придружени от депутатите Джем Яменов и Айсел Мустафова. Основната тема на разговорите бе възможността за съставяне на правителство в рамките на настоящото Народно събрание, както и предстоящите промени в изборното законодателство.

По време на срещата Йордан Цонев направи категорична заявка относно бъдещето на настоящия парламент.


"Събитията, които се случиха, ясно ни показват, че този парламент е приключил своя реален политически живот. Не смятаме в този парламент да продължим нашата политика", заяви Цонев пред държавния глава.

Той подчерта, че формацията е подкрепяла досегашното управление в името на важни национални цели като влизането в еврозоната, но никога не е участвала с постове във властта. "Това беше наше решение, за да е ясно, че подкрепяме правителството по тези причини, а не по властови", допълни той.

Подкрепа за бюджета и нови изборни правила
Въпреки заявката за край на парламента, от "ДПС – Ново начало" потвърдиха, че ще проявят отговорност към държавните финанси. Цонев обяви, че формацията ще подкрепи удължителния бюджет, въпреки че според тях е трябвало да бъде приет редовен такъв.

Акцент в разговорите бе и темата за Изборния кодекс. От партията настояват за въвеждане на така наречените "сканиращи машини".

"Безспорно парламентът трябва да осигури промени в Изборния кодекс, за да може процесът да стане прозрачен и ефективен. Ще чуем всички предложения. ДПС от години настояваме за машинно гласуване. От първия ден настояваме машините да бъдат преброяващи, сканиращи, за да се избегне най-големият порок на хартиеното гласуване – секционните избирателни комисии и грешките, които стават там", обясни позицията на партията Йордан Цонев.

Според предложението на "ДПС – Ново начало", гласуването трябва да се извършва на хартия, но бюлетините да се броят автоматизирано от машини, за да се елиминира човешкият фактор при отчитането на резултатите.

#Йордан Цонев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите