"ДПС - Ново начало" отиде на консултации при президента Радев
"ДПС - Ново начало" отидоха на консултации при президента Румен Радев начело с Йордан Цонев.
"Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепя и сте крепели това управление с ясната позиция", обърна се към тях президентът.
Фокус на дискусията бе бюджетът. Йордан Цонев бе категоричен, че България е имала нужда от редовен бюджет, а не от удължителен.
Още по темата:
- » Радев продължава консултациите в сряда с „БСП – Обединена левица“ и ИТН
- » Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е ситуацията
- » Радев продължава консултациите с партиите, първи за днес са „Възраждане“
Коментирай
Най-четено от Политика
Остра атака на ИТН: ПП-ДБ забравиха кабинетите, в които ходеха12:15 12.12.2025 | Политика
Последно от Политика