  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +1 / +10
Варна: +4 / +8
Сандански: +4 / +10
Русе: +3 / +5
Добрич: +2 / +5
Видин: +2 / +6
Плевен: +1 / +4
Велико Търново: +1 / +4
Смолян: -4 / +5
Кюстендил: +0 / +7
Стара Загора: +1 / +6

"ДПС - Ново начало" отиде на консултации при президента Радев

  • Сподели в:
  • Viber
"ДПС - Ново начало" отиде на консултации при президента Радев
A A+ A++ A

"ДПС - Ново начало" отидоха на консултации при президента Румен Радев начело с Йордан Цонев.

"Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепя и сте крепели това управление с ясната позиция", обърна се към тях президентът.

Фокус на дискусията бе бюджетът. Йордан Цонев бе категоричен, че България е имала нужда от редовен бюджет, а не от удължителен.

#Румен Радев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите