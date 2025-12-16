"ДПС - Ново начало" отиде на консултации при президента Радев

"ДПС - Ново начало" отидоха на консултации при президента Румен Радев начело с Йордан Цонев.

"Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепя и сте крепели това управление с ясната позиция", обърна се към тях президентът.

Фокус на дискусията бе бюджетът. Йордан Цонев бе категоричен, че България е имала нужда от редовен бюджет, а не от удължителен.