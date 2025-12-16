Техническа актуализация спира за кратко билетоиздаването на касите на БДЖ
Във връзка с въвеждането на еврото като официална валута, на 16.12.2025 г. (вторник) след 13:30 ч., е планирана техническа актуализация на Системата за билетоиздаване и резервации.
Поради тази причина са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на билети от касите в гарите и железопътните бюра в страната, съобщават от БДЖ.
Няма да бъде засегнато билетоиздаването от онлайн системата, от мобилните устройства във влаковете и от автоматите.
БДЖ се извинява на своите клиенти за неудобството и им благодари за разбирането.
