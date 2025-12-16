Костадин Костадинов: Избори през март са съвсем постижими

Третата политическа сила в парламента – "Възраждане", проведе консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев днес. Основна тема на разговорите беше задълбочаващата се политическа криза и необходимостта от спешни предсрочни избори.

"Държавата се намира в кризисна ситуация, няма защо да губим повече времето на българския народ. Колкото по-скоро дойде нов предсрочен вот, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими", заяви лидерът на партията Костадин Костадинов след срещата на "Дондуков" 2, предаде NOVA.

Според Костадинов настоящото Народно събрание е изчерпало своя кредит на доверие. Той определи парламента като "политически мъртъв, нелегитимен и незаконен", визирайки и решението на Конституционния съд.

Лидерът на "Възраждане" акцентира върху тежките икономически проблеми, пред които е изправена страната. Той посочи данни на Националния статистически институт (НСИ), според които инфлацията наближава 6%, а несъбираемостта на приходите в бюджета достига застрашителни размери от близо 50%.

"Бюджетът за 2025 година се продъни. Това означава, че ще имаме свръхдефицит. Страната е тикана насила в еврозоната", коментира Костадинов и призова за отлагане на приемането на еврото с поне една година, за да се проведе референдум.

Костадинов настоя за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) заради заплахата за българския лев. Президентът Румен Радев обаче изрази скептицизъм относно ефективността на такъв формат в настоящата ситуация.

"Предлагате ми да възкреся и легитимирам една власт, чиято смърт беше подпечатана на протеста. Изходът от такъв съвет е ясен, това е просто загуба на време и трибуна за предизборна агитация", отговори държавният глава. Радев допълни, че споделя притесненията относно липсата на допитване до народа за еврозоната.

Промени в изборните правила

От "Възраждане" поставиха условия за честността на вота, като настояха за промени в Изборния кодекс. Сред исканията им са създаване на преброителни центрове, въвеждане на 100% машинен вот и гарантирано представителство в Общинските избирателни комисии.

"Високата избирателна активност ще минимизира и маргинализира изборните манипулации", подчерта Костадинов.

Консултациите при президента продължават, като следващата политическа сила, която ще разговаря с държавния глава, е "ДПС – Ново начало". Политическата въртележка се за завъртя след оставката на кабинета с премиер Росен Желязков, който се оттегли под натиска на масови протести срещу бюджетната политика.